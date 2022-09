Artemis 1, l’uragano Ian spaventa la NASA: il razzo SLS e la capsula Orion rientrano nell’hangar

MeteoWeb

La NASA riporterà il razzo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion per la missione Artemis 1 al Vehicle Assembly Building (VAB). Il primo movimento è previsto per le 23:00 EDT (le 5 del mattino di domani, martedì 27 settembre, in Italia). A spingere la NASA verso questa decisione è stato l’uragano Ian.

I manager della NASA si sono incontrati oggi e hanno preso la decisione in base alle ultime previsioni meteorologiche associate all’uragano, dopo che i dati aggiuntivi raccolti durante la notte non hanno mostrato il miglioramento delle condizioni attese per l’area del Kennedy Space Center, dove si trovano il razzo SLS e la capsula Orion. La decisione concede tempo per proteggere il sistema integrato razzo-capsula. Anche il momento del primo movimento si basa sulle migliori condizioni previste per il rollback per soddisfare i criteri meteorologici per il movimento, spiega la NASA.

L’agenzia spaziale americana ha continuato a fare affidamento sulle informazioni più aggiornate della National Oceanic and Atmospheric Administration, della US Space Force e del National Hurricane Center durante le sue valutazioni e continua a monitorare da vicino le condizioni dell’area del Kennedy Space Center.

La missione Artemis

Artemis 1 è la prima missione del programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è stabilire una presenza umana permanente sopra e intorno alla Luna entro la fine degli anni ’20. Artemis 1 invierà Orion in un viaggio senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. Se tutto andrà bene, Artemis II porterà gli astronauti intorno alla Luna nel 2024 e Artemis III rappresenterà lo storico allunaggio al polo sud lunare nel 2025 o 2026.