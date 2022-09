Il ghiaccio marino Artico ha raggiunto l’estensione minima il 18 settembre | VIDEO

MeteoWeb

Secondo quanto emerso dalle osservazioni satellitari, il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione minima annuale il 18 settembre 2022. La copertura di ghiaccio si è ridotta a un’area di 4,67 milioni di km quadrati quest’anno, circa 1,55 milioni di km quadrati al di sotto del minimo medio del periodo di riferimento 1981-2010 di 6,22 milioni di km quadrati.

L’estensione del ghiaccio estivo all’interno e intorno all’Oceano Artico è diminuita in modo significativo da quando i satelliti hanno iniziato a misurarla in modo continuativo dal 1978. Negli ultimi 16 anni (dal 2007 al 2022) sono stati registrati i 16 livelli minimi più bassi, con il 2022 che ha eguagliato il 2017 e il 2018 al 10° posto in 44 anni di osservazioni. I dati sono conservati dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC), che ospita uno dei centri di archiviazione della NASA.

“Quest’anno segna una continuazione della copertura di ghiaccio marino molto ridotta dagli anni ’80,” ha affermato Walt Meier, ricercatore presso il National Snow and Ice Data Center. “Non è qualcosa che è una variazione casuale o un caso. Rappresenta un cambiamento fondamentale nella copertura di ghiaccio in risposta all’aumento delle temperature“.

L’estensione del ghiaccio marino artico

Ogni anno, il ghiaccio marino artico si scioglie durante i mesi primaverili ed estivi più caldi e di solito raggiunge la sua estensione minima a settembre. Con l’arrivo del clima più fresco e dell’oscurità invernale, il ghiaccio crescerà di nuovo e raggiungerà la sua massima estensione intorno a marzo.

L’estensione del ghiaccio marino è definita come l’area totale in cui la concentrazione di ghiaccio è almeno del 15%. Il video di seguito, realizzato presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, mostra le fluttuazioni dell’estensione del ghiaccio marino artico da marzo a settembre 2022. La mappa si basa sui dati acquisiti dallo strumento Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) sul satellite Global Change Observation Mission 1st-Water “SHIZUKU” (GCOM-W1) della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).