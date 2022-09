L’ASI a Parigi per l’International Astronautical Congress

MeteoWeb

Un appuntamento annuale al quale nessun protagonista del settore spaziale può mancare. È il congresso mondiale di astronautica IAC (International Astronautical Congress) che quest’anno si tiene nella capitale francese. Sarà presente anche l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) i cui vertici con il presidente Giorgio Saccoccia saranno impegnati in numerosi incontri bilaterali con altre Agenzie. Lo stand dell’ASI un’area espositiva di oltre 100 metri quadrati, ne ospiterà numerosi con la NASA, l’agenzia canadese CSA, la tedesca DRL, l’argentina CONAE e l’israeliana ISA, solo per citarne alcuni.

Nutrito anche il programma congressuale, ispirato al tema generale “Space4All”, che sarà declinato in eventi plenari e sessioni tecniche, alle quali ASI partecipa portando esperienze e risultati di ricerche e programmi.

Lo IAC è un congresso specializzato le cui edizioni si alternano, un anno in Europa e l’altro nel resto del mondo. Quella parigina precede la successiva europea del 2024, la numero 75, che si svolgerà a Milano. Per IAC Milano 24, prevista dal 14 al 18 ottobre del 2024, l’Italia si sta preparando per essere al centro del dibattito internazionale sull’uso dello Spazio a supporto della sostenibilità. Il comitato organizzatore locale, di cui sono parte l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA), l’Agenzia Spaziale Italiana e Leonardo, sarà presente a Parigi con un proprio spazio espositivo.

L’appuntamento parigino sarà, inoltre, l’occasione per la presentazione ufficiale della prossima edizione di NSE, Expo- Forum sulla New Space Economy, che quest’anno tornerà in presenza a Roma dal 1 al 3 dicembre. La manifestazione, organizzata da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma e patrocinata da ASI, è dedicata alle potenzialità dell’economia derivata dagli investimenti nel settore spaziale e propone lo spazio come strumento abilitante per realizzare applicazioni e servizi innovativi per i cittadini.

L’ASI, in qualità di ente nazionale di coordinamento per l’intera filiera industriale del settore aerospaziale italiano, ospita presso il proprio stand sia istituzioni come il MUR, sia associazioni di categoria e le principali aziende del settore, con cui collabora nella realizzazione di programmi nazionali ed internazionali. Le società partecipate, le industrie, così come le istituzioni e le associazioni di categoria, partecipano allo stand ASI attraverso l’esposizione di materiale informativo sui progetti realizzati in collaborazione con ASI e con modelli espositivi rappresentativi di programmi e progetti.