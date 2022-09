Auto elettriche, la tedesca Bosch mette in guardia: “rischioso puntare su un’unica fonte di carburante”

MeteoWeb

Dalla crisi energetica europea arriva una lezione che difficilmente – o almeno si spera – verrà dimenticata: è rischioso concentrarsi su un’unica fonte di carburante. Per quanto riguarda l’industria dei veicoli elettrici è il caso delle celle della batteria, secondo Markus Heyn, responsabile dei servizi di mobilità di Robert Bosch GmbH.

“Attualmente stiamo assistendo alle conseguenze della carenza di gas per la Germania e l’Europa perché abbiamo preparato troppe poche alternative“, ha riferito Heyn, che è anche membro del consiglio di amministrazione della società di ricambi auto, all’edizione di lunedì dello Stuttgarter Zeitung. “Nell’industria automobilistica, dovremmo sfruttare questa occasione per chiederci cosa possiamo fare se le celle della batteria dovessero mai essere troppo poche“. In quel caso, ha detto, “tutti vorrebbero sicuramente vedere un’alternativa all’alimentazione a batteria. Ma questo esisterà solo se l’avremo preparata per tempo”.

Le alternative alla batteria che devono essere considerate, ha detto Heyn, includono celle a combustibile che utilizzano idrogeno e ossigeno per alimentare i motori elettrici. L’infrastruttura in fase di sviluppo per i camion a lungo raggio è adatta come “spina dorsale per la fornitura di autovetture“, ha aggiunto.

Le batterie sono tra i principali fattori di costo per i veicoli elettrici e il miglioramento della tecnologia fino ad ora ha generalmente prodotto guadagni annuali di efficienza. Questa tendenza, però, ha iniziato a vacillare con l’aumento del costo delle materie prime, sfidando le previsioni delle case automobilistiche secondo cui i veicoli elettrici offriranno presto un margine simile ai veicoli con motore a combustione, come spiega Bloomberg.