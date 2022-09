L’Autunno sta arrivando, in cielo brilla la “Luna del Raccolto”

MeteoWeb

L’autunno sta arrivando, così come la Luna piena di settembre, popolarmente chiamata “Luna del Raccolto“. La prossima Luna piena infatti raggiungerà il picco sabato 10 settembre intorno alle 12 ora italiana, anche se apparirà luminosa e piena nel cielo a partire da venerdì 9 settembre e fino a domenica 11 settembre.

Il plenilunio sarà “normale”, dopo che l’estate ci ha regalato 4 Superlune di fila, ovvero 4 Lune piene verificatesi durante il perigeo, il momento in cui il nostro satellite si trovava nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, facendo apparire la Luna più grande e fino al 16% più luminosa nel cielo rispetto a una Luna piena “normale”.

La Luna piena di settembre è nota in Europa come “Harvest Moon“, o “Luna del Raccolto” almeno dal 1706, secondo la NASA. E’ la Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno, quando è periodo di raccolto in gran parte nell’emisfero settentrionale. Inoltre, alcuni agricoltori hanno storicamente utilizzato la luce della Luna piena per lavorare fino a tarda notte per i loro raccolti, ha aggiunto la NASA.

La Luna ha anche diversi nomi non europei. Il più noto tra loro è “Luna di Mais”, coniato dalle tribù Algonquin che abitavano quelli che oggi sono gli Stati Uniti nordorientali e il Canada sudorientale. Il Maine Farmers’ Almanac, che ha iniziato a pubblicare i nomi delle Lune dei nativi americani negli anni ’30, spiega che la Luna del Mais sorge durante la parte dell’anno in cui vengono raccolti mais, zucche e vari altri prodotti autunnali.

La Luna piena si verifica circa una volta al mese quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano su una linea invisibile di 180 gradi. L’orbita della Luna è di circa 5 gradi diversa da quella terrestre, quindi il nostro satellite è solitamente un po’ più alto o più basso dell’ombra della Terra, consentendo ai raggi del Sole di illuminare il lato rivolto verso la Terra.

La prossima Luna piena sarà la Luna del Cacciatore, che potremo ammirare, meteo permettendo, il 9 ottobre.