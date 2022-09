Bari: incendio divampa nella zona industriale di Modugno, alta colonna di fumo nero

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato questa mattina poco dopo le 6 in un capannone della zona industriale di Modugno (Bari). Impiegate 11 squadre dei vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono divampate in via Roma, in un deposito utilizzato da cittadini cinesi, dove vi sarebbero soprattutto vestiti e materiale cartaceo.

Sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo, al momento sconosciute. L’incendio ha causato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza.