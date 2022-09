MeteoWeb

In pochi se lo aspettavano, ma in Liechtenstein il referendum che avrebbe permesso al governo di introdurre in futuro il green pass è stato bocciato. La misura del lasciapassare verde sarebbe stata adottata solo in caso di necessità, per combattere il Covid. Ma i cittadini, hanno votato perlopiù NO, vincendo con una maggioranza del 52%, e ribaltando i pronostici della vigilia.

Ecco i risultati