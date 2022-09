“Un’enorme palla di fuoco con una coda fiammeggiante”: bolide illumina il cielo in Scozia, Inghilterra e Irlanda | VIDEO

MeteoWeb

Mercoledì notte centinaia di persone in Scozia, Nord dell’Inghilterra e Irlanda hanno segnalato una palla di fuoco (bolide) che ha attraversato cieli sereni. Il Meteor Network del Regno Unito, che si descrive come una “fiorente comunità di scienziati cittadini che si stanno solo godendo il loro hobby“, ha affermato di aver ricevuto più di 200 segnalazioni dell’oggetto, dalle 21 circa.

In un tweet Meteor Network ha affermato che stava “indagando per accertare la natura dell’oggetto, meteora o detrito spaziale“. In un altro post ha aggiunto: “La maggior parte delle segnalazioni provengono dalla Scozia e dall’Irlanda del Nord. Appena superate 200“.

Molte persone hanno riferito di aver sentito un forte rumore quando l’oggetto è entrato nell’atmosfera terrestre e ha superato la barriera del suono.

Secondo le segnalazioni, la meteora si è diretta da Sud/Ovest sull’isola d’Irlanda e attraverso la Scozia.

Alan McGowan, di Dunblane, nello Stirlingshire, ha dichiarato: “L’ho vista lentamente nel cielo notturno mentre guidavo attraverso Dunblane con mio padre intorno alle 22. Era un’enorme palla di fuoco verde con una coda fiammeggiante arancione. È stata bellissima da vedere. All’inizio pensavamo che fosse un aereo o un elicottero che si schiantava, poi ci siamo resi conto che probabilmente era una meteora“.