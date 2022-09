Bollette energetiche pagate come premio: bufera sulla “Ruota della Fortuna” britannica | VIDEO

MeteoWeb

Un gioco televisivo nel Regno Unito è stato definito “distopico” e come qualcosa uscito da Black Mirror quando ha offerto come premio agli spettatori la possibilità di farsi pagare le bollette energetiche.

La puntata di lunedì 5 settembre dello spettacolo This Morning ha visto il ritorno del suo popolare gioco “Spin To Win”, simile alla nostra “Ruota della Fortuna”, che di solito vede in palio premi in denaro o vacanze. Tuttavia, nel bel mezzo della crisi energetica, una modifica al format ha visto l’introduzione della possibilità di vincere quattro mesi di bollette pagate.

Mentre lo stato guarda ad un inverno cupo a causa dei costi energetici in aumento, molti spettatori non riuscivano a credere che le cose siano arrivate ad un livello in cui questo fosse offerto come premio. Eloquenti alcuni commenti apparsi sui social: “cosa ne è stato del Regno Unito quando uno dei premi di un concorso è il pagamento di bollette energetiche per 4 mesi?”, si chiede un utente. “Quel giro per vincere le bollette energetiche stamattina è così desolante. Viviamo in un episodio di Black Mirror”, ha commentato un altro utente. “L’offerta di This Morning su ITV per pagare le bollette dell’energia come premio!!! In che tipo di inferno distopico stiamo vivendo? Non fraintendetemi, sono contento che stiano cercando di aiutare, proprio non riesco a credere che si sia arrivati a questo”, ha scritto qualcun altro.

“This Morning che ha ‘bollette energetiche’ come premio per il loro Spin To Win è la riflessione più distopica e triste sulla società in questo momento. Come siamo arrivati a questo punto? Follia”, si legge in un altro commento. “Quanto è brutto il Paese quando un premio alla Ruota ti sta pagando la bolletta energetica. Il Paese è in bilico”, ha scritto un altro utente.

La persona che ha chiamato nella puntata di ieri ha davvero vinto il costo delle sue bollette energetiche. “Oh mio dio, grazie. Fantastico. Che sollievo”, ha detto ai conduttori Phillip Schofield e Holly Willoughby.