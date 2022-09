Bollette: rischio di nuovi rincari per luce e gas dall’1 ottobre

MeteoWeb

È sempre più notte fonda per gli italiani alle prese con bollette di luce e gas dai costi insostenibili, che presto subiranno un nuovo aumento. L’Arera, l’autorità per l’energia, rifarà i conti e a fine mese annuncerà l’adeguamento per le bollette. Partirà inoltre il nuovo metodo per calcolare le tariffe del gas che diventerà da trimestrale a mensile e cambierà il mercato di riferimento.

Gli ulteriori aumenti si aggiungerebbero a quelli pesantissimi già arrivati in bolletta. Assoutenti, ad esempio, valutava che ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas (nei primi 9 mesi dell’anno, quindi senza il nuovo adeguamento), con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. Nel 2022, per effetto dei rincari delle tariffe e nonostante le misure adottate dal Governo, la spesa complessiva per l’energia salirà quindi a 2.558 euro a nucleo (1.516 euro per il gas, 1.042 euro per la luce).

E le previsioni dell’associazione per il 2023 non sono affatto migliori: “gli analisti annunciano tensioni sulle quotazioni dell’energia che proseguiranno anche nel corso del nuovo anno – afferma il presidente Furio Truzzi – Considerando l’attuale andamento in forte rialzo dei prezzi di luce e gas, in assenza di un blocco nazionale o europeo delle tariffe e di interventi efficaci di contrasto, nel 2023 il conto per le forniture energetiche potrebbe raggiungere i 5.266 euro a famiglia: 3.052 euro per la bolletta del gas, 2.214 euro per quella della luce, con una crescita della spesa energetica del +300% rispetto al 2020“.