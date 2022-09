Burning Man: la foto che immortala l’enorme fila di auto che lascia la fiera

MeteoWeb

Il fotografo Jacob Riglin ha twittato una foto spettacolare in cui è ben visibile un’apparentemente interminabile fila di automobili intente a lasciare il Burning Man, ovvero il noto festival che si svolge ogni anno, dal 1991, nel deserto del Nevada, negli Stati Uniti.

La foto è stata scattata dall’alto grazie ad un drone, la scorsa domenica 4 settembre, e mostra ben 14 file di veicoli in coda. Lo stesso Riglin era in coda quando ha scattato la foto, facendo volare il suo drone. Il fotografo ha riferito che sono state necessarie sei ore per uscirne.

Il festival in questione si svolge in mezzo al deserto e non ci sono strade alternative per allontanarsi. Il Burning Man si tiene ogni anno a “Black Rock City”, una città costruita appositamente per il festival città e che vive solo alcuni giorni, sulla distesa salata del Deserto Black Rock, a 90 miglia da Reno. Il festival si conclude con la festa americana del Labor Day, a settembre.

Il festival viene descritto dagli organizzatori come esperimento in comunità, radicale espressione di sé e radicale fiducia in sé. Nacque come evento della controcultura, ma negli anni è cambiato e si è evoluto fino a diventare qualcosa di difficile da inquadrare. Il nome deriva dal rituale che consiste nell’incendiare un grande fantoccio di legno il sabato sera. Ognuno dei partecipanti è libero di organizzare esibizioni, mostre d’arte, performance, workshop e giochi e segnalarli, oppure no, all’organizzazione del festival.