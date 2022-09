Cade un ultraleggero all’Aquila: morti pilota e copilota

MeteoWeb

Un velivolo ultraleggero è caduto nella periferia Est de L’Aquila, nella frazione di San Demetrio nei Vestini. A bordo c’erano pilota e copilota: i due occupanti, un uomo e una donna di cui al momento non si conoscono le generalità, sono morti. Non è noto se il velivolo fosse decollato da poco o se stava per atterrare nel piccolo scalo sportivo di Fossa, piccolo comune della provincia del capoluogo abruzzese. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del 118.