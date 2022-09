Caldo estremo in California: forniture energetiche a rischio, “risparmiate”

MeteoWeb

A causa dell’impennata delle temperature in California, la società che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica prevede una domanda di energia record: per tale motivo ha lanciato un appello a privati e aziende a risparmiare energia per il 7° giorno consecutivo al fine di evitare blackout.

Il California Independent System Operator ha chiesto ai residenti a risparmiare energia nel tardo pomeriggio e in prima serata, cioè dal tramonto del sole, quando la vasta fornitura di energia elettrica da fonte solare diminuisce. L’ISO ha alzato il livello di allerta a 3 per la domanda record di energia dovuta alle temperature molto alte nello Stato e ha comunicato che, se necessario, il fornitore di energia può adesso ordinare interruzioni della fornitura a rotazione per stabilizzare il sistema.

Questa settimana in California sono attesi picchi di +40°C nelle parti interne dello Stato, secondo il National Weather Service. A Sacramento, la capitale, la temperatura ha raggiunto i +46,1°C martedì pomeriggio, la più alta di sempre.