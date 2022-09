Caldo record in California, incendi e rete elettrica sotto pressione

MeteoWeb

Il caldo record che sta attanagliando la California, sta mettendo a dura prova la rete elettrica e per il quinto giorno consecutivo le autorità hanno invitato la popolazione a limitare l’uso dell’aria condizionata, a spegnere le luci e a ridurre i consumi. E la situazione è destinata a peggiorare: per metà settimana sono previste punte di 46°C, come ha comunicato il Servizio Meteorologico nazionale, spiegando che fino a martedì si vivranno i giorni più difficili di questa emergenza. Ad aggravare il quadro ci sono gli incendi nella contea settentrionale di Siskiyou che hanno già causato due morti e danneggiato generatori e linee elettriche e distrutto 4mila ettari di terreno.

Sono due i morti e oltre 130 edifici gli edifici andati distrutti da uno degli incendi che stanno divampando in California, alimentati dal caldo record. L’incendio ha ridotto in cenere la cittadina di Weed, nel nord dello Stato. Lo sceriffo della contea di Siskiyou non ha fornito dettagli in merito all’identità delle vittime. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per contenere le fiamme, che dall’inizio del fine settimana hanno divorato 17 chilometri quadrati di territorio.

California Independent System Operator, l’azienda incaricata della manutenzione della rete elettrica californiana, prevede che già oggi la domanda di energia supererà l’offerta, e potrebbe raggiungere i massimi storici domani. A Los Angeles la temperatura ha raggiunto 38°C, ma l’inadeguatezza del comparto energetico statale è oggetto di polemiche da anni, specie dopo la decisione dell’amministrazione statale di rinunciare al residuale comparto nucleare in favore di una ulteriore dipendenza dalle rinnovabili.

Nei giorni scorsi, poco dopo aver annunciato ufficialmente il divieto di vendita di auto a motore termico dal 2035, le autorità californiane hanno sollecitato i proprietari di automobili elettriche a non ricaricarle per far fronte alla crisi energetica.