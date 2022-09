Il caldo assedia la California: enorme incendio avanza alla periferia di Los Angeles

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato lunedì in California, durante un’ondata di caldo che ha colpito per una settimana lo Stato USA e alcune zone del Nevada e dell’Arizona. Con temperature che in alcune località sfiorano i +45°C, la situazione sta mettendo a rischio la rete elettrica californiana. Secondo il National Weather Service, l’ondata di calore dovrebbe iniziare a mollare la presa nei prossimi giorni.

Nel frattempo, l’enorme incendio in un’area alla periferia di Los Angeles continua ad avanzare: in meno di 24 ore ha raddoppiato le sue dimensioni. Migliaia di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione, mentre le fiamme hanno già distrutto oltre 7.700 ettari di terreno. “L’incendio si sta diffondendo a Est, a Sud e in alcune porzioni a Nord del suo fulcro,” ha dichiarato il California Wildland Fire Service. Due le vittime finora.