Ondata di caldo con punte di +46°C assedia la California: lo Stato USA rischia il blackout

Secondo le autorità locali, in California è alta la possibilità di blackout questa settimana, mentre una forte ondata di caldo continua ad assediare lo Stato USA. Con l’utilizzo di condizionatori d’aria in aumento, sono attesi livelli record di consumi di energia che potrebbero superare l’offerta, ha affermato Elliot Mainzer, presidente della California Independent System Operators, che gestisce la rete elettrica dello Stato.

Funzionari statali dell’energia hanno affermato che il carico elettrico oggi potrebbe potenzialmente raggiungere i 51.000 megawatt, la domanda più alta mai vista in California. Il CAISO lunedì sera ha richiesto l’attivazione di generatori di emergenza temporanei dispiegati dal Dipartimento delle risorse idriche a Roseville e Yuba City. I quattro generatori possono fornire fino a 120 megawatt di elettricità, sufficienti per alimentare fino a 120.000 abitazioni.

I consumatori sono stati invitati a mantenere i condizionatori d’aria a +25,5°C o più durante il periodo ed evitare l’uso di elettrodomestici come forni e lavastoviglie.

Il National Weather Service ha previsto massime comprese tra 37,7°C e 46,1°C nelle aree interne dello Stato con temperature comprese 26,6°C e inferiori a 37, 2°C più vicino alla costa. La notte non porterà molto sollievo, con molti luoghi che andranno da 26,6°C a 37,2°C.

Ironia della sorte, il tempo instabile ha anche portato la possibilità di temporali nel sud della California e nella Sierra Nevada, con poche isolate di pioggia ma nulla di diffuso. Le tempeste potrebbero anche produrre fulmini – hanno riferito i meteorologi locali – che potranno innescare incendi. Il caldo torrido e la bassa umidità stanno ulteriormente seccando i cespugli e aumentando le sfide della lotta agli incendi, ha affermato Anale Burlew, vice capo del Dipartimento di silvicoltura e protezione antincendio della California. Circa 4.400 vigili del fuoco stanno combattendo 14 grandi incendi in tutto lo Stato e solo domenica ci sono stati 45 nuovi incendi. A Sud del confine di stato dell’Oregon, lunedì il Mill Fire è stato contenuto al 40% dopo avere provocato la morte di 2 persone, ferendone altre e distrutto almeno 88 case e altri edifici da quando è divampato la scorsa settimana, ha detto Burlew. Nel Sud della California, il Fairview Fire, scoppiato lunedì a Hemet (gallery in alto) si è rapidamente diffuso ad almeno 500 acri, hanno riferito i vigili del fuoco. A poche miglia di distanza, il Mountain Fire si è esteso per 43 km quadrati, solo il 10% contenuto e i venti potrebbero alimentarlo.