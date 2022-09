Il calendario INGV per ricordare i forti terremoti del passato

MeteoWeb

Da oggi su INGVterremoti è possibile consultare giorno per giorno le ricorrenze dei più forti terremoti e delle sequenze sismiche che hanno colpito nel passato e più recentemente il territorio italiano con l’ausilio dei dati, delle informazioni e delle testimonianze contenute nei cataloghi storici e negli approfondimenti pubblicati negli articoli di INGVterremoti.com.

Il Calendario dei terremoti, spiega l’INGV in una nota, contiene i dati dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano (ASMI) dal quale sono state ricavate le informazioni per ogni terremoto relativamente alla magnitudo stimata (Mw) e all’intensità massima risentita (Imax) espressa in gradi MCS. E’ possibile consultare direttamente il link alla pagina informativa di ASMI per ciascun evento nel calendario e ove presente anche il link alla relativa pagina del Catalogo dei Forti Terremoti (CFTI5Med) . Infine è stato inserito il link agli articoli pubblicati su INGVterremoti.com nella categoria: i terremoti nella storia e i terremoti in Italia.

Ad oggi nel calendario sono stati inseriti circa 115 terremoti, selezionati in base alla magnitudo stimata e agli effetti provocati sul territorio. Nei prossimi mesi saranno inseriti nuovi eventi significativi avvenuti non solo in Italia ma anche nell’area euro-mediterranea e a scala mondiale, previsa l’INGV.