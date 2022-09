Tregua in California: le piogge indeboliscono vasto incendio vicino Los Angeles

MeteoWeb

Dopo che la tempesta tropicale Kay ha portato piogge e abbassato le temperature, in California i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un vasto incendio boschivo divampato nei dintorni di Los Angeles: lo hanno confermato le locali. Il Fairview Fire è stato ridotto per circa il 40%, dopo avere provocato 2 vittime ed evacuazioni. Il rogo è divampato lunedì scorso, durante un’intensa ondata di calore che ha interessato il Sud/Est degli Stati Uniti, percorrendo 11.300 ettari e distruggendo una ventina di edifici.

La coda della tempesta Kay, che giovedì ha raggiunto il Messico sotto forma di uragano per poi spostarsi a Nord attraverso il Pacifico, ha portato precipitazioni nello Stato USA che hanno ridotto l’incendio.

“Il fuoco è diminuito notevolmente per l’umidità della tempesta tropicale Kay,” hanno comunicato i vigili del fuoco della California e il Dipartimento forestale e della protezione contro gli incendi dello Stato, evidenziando al contempo il rischio di inondazioni a causa delle piogge e di colate di fango nelle zone in cui il suolo bruciato non è in grado di assorbire grandi quantità d’acqua.