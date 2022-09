Il calo dei raccolti può compromettere le tecnologie di mitigazione del clima

MeteoWeb

Gli impatti negativi del cambiamento climatico sui raccolti possono ridurre la nostra capacità di utilizzare le colture per catturare e immagazzinare carbonio come mezzo per limitare il riscaldamento globale, secondo un documento di Nature. I risultati suggeriscono che il superamento dell’obiettivo di riscaldamento di 2°C dell’accordo di Parigi minaccerebbe la stabilità climatica e la sicurezza alimentare.

La bioenergia su larga scala con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) è stata riconosciuta come una misura importante per la mitigazione del cambiamento climatico. Questa tecnica prevede la cattura di CO2 dalla combustione di colture energetiche dedicate o i rifiuti agricoli di colture alimentari ⁠ — come mais e riso ⁠ — e lo stoccaggio in siti geologici. Tuttavia, gli impatti negativi dei cambiamenti climatici sui raccolti possono ridurre la capacità del BECCS e minacciare la sicurezza alimentare, creando così un ciclo di feedback positivo non riconosciuto sul riscaldamento globale.

Rong Wang e colleghi hanno valutato l’impatto della temperatura della stagione di crescita, delle concentrazioni atmosferiche di CO2 e dell’intensità della fertilizzazione dell’azoto sui raccolti. Hanno scoperto che se la mitigazione globale insieme al BECCS su larga scala fosse posticipata al 2060, quando si prevede che il riscaldamento globale supererà circa 2,5°C, i raccolti per il BECCS sarebbero troppo bassi per raggiungere l’obiettivo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 2°C entro il 2100. Questo rischio di fallimento è amplificato dalla crescente domanda di cibo, che porta a un’espansione dei terreni coltivati ​​o all’intensificazione della fertilizzazione azotata per compensare le perdite di resa dovute al clima.

Gli autori rafforzano l’urgenza di una mitigazione climatica precoce, preferibilmente entro il 2040, per evitare cambiamenti climatici irreversibili e gravi crisi alimentari, a meno che non siano disponibili altre tecnologie a emissioni negative nel prossimo futuro per compensare la ridotta capacità del BECCS.