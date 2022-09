Caro prezzi, camini a legna al posto del gas? In diverse regioni italiane è vietato

MeteoWeb

Camino per riscaldarsi al posto del gas? Meglio evitare, e i motivi sono tanti. Sono numerosi gli italiani che hanno pensato che l’alternativa più abbordabile e plausibile possa essere il camino a legna, come una sorta di ritorno al passato. Peccato però che bruciare legna nei camini sia vietato in diverse regioni italiane. Per chi infrange le regole sono previste multe, in virtù di una legge in vigore in diverse regioni d’Italia, soprattutto al Nord, dove l’aria più inquinata impone un minor utilizzo della legna da ardere.

Secondo l’Arpa, il 39% delle emissioni di PM10 sono causate dall’uso dei camini e delle stufe a pellet. Le regioni, dunque, hanno deciso di vietare l’utilizzo dei camini e della legna, a meno che non si posseggano impianti di ultima generazione. Le regione che hanno adottato questa legge sono Lombardia (dove la multa può arrivare fino a 5000 euro), Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.