Caro energia: i produttori di farmaci generici europei annunciano possibili riduzioni della produzione

Anche l’industria farmaceutica chiede aiuto a causa degli effetti della crisi energetica. I produttori di farmaci europei hanno avvertito che potrebbero smettere di produrre alcuni medicinali generici a basso costo a causa dell’aumento dei costi dell’elettricità e chiedono una revisione del modo in cui sono prezzati.

Il gruppo di lobby dell’industria dei farmaci generici Medicines for Europe, che rappresenta aziende tra cui Teva, l’unità Sandoz di Novartis e l’attività Kabi di Fresenius SE, ha inviato una lettera aperta ai Ministri dell’energia e della salute degli stati membri dell’Unione Europea. I 27 Ministri dell’energia del blocco si incontreranno venerdì 30 settembre per cercare un accordo sulle misure per alleviare la crisi energetica in Europa.

Un portavoce della Presidenza ceca dell’UE – responsabile della preparazione e della presidenza dell’incontro – ha confermato la ricezione della lettera, ma ha affermato che i colloqui del 30 settembre hanno lo scopo di approvare le proposte della Commissione Europea esecutiva del blocco. Finora non sono incluse soluzioni rivolte specificamente ai produttori di farmaci. La lettera è stata indirizzata anche alla Commissione.

I prezzi dell’elettricità sono aumentati di dieci volte per alcune fabbriche di farmaci in Europa e i costi delle materie prime sono aumentati tra il 50% e il 160%, secondo la lettera. Le associazioni di farmaci generici negli Stati membri stanno anche chiedendo alle autorità sanitarie nazionali una maggiore flessibilità sui prezzi dei farmaci, ha affermato Medicines for Europe.

“Potremmo sospendere forse tre, forse cinque prodotti a causa dell’impatto diretto e indiretto dell’aumento dei costi energetici“, ha affermato Elisabeth Stampa, amministratore delegato di Medichem SA, produttore di farmaci generici e ingredienti farmaceutici con sede vicino a Barcellona, in Spagna.

Il direttore generale di Medicines for Europe, Adrian Van Den Hoven, ha detto a Reuters che i costi energetici più elevati stanno colpendo un settore costretto a consolidarsi a causa della pressione sui prezzi, rendendo il mercato più vulnerabile alle interruzioni di fornitura e alle carenze. “I costi energetici più elevati mangiano tutti i margini di molti produttori di medicinali essenziali nel sistema dei prezzi fissi in cui operiamo in Europa“, ha affermato.

La questione è incentrata sul regime dei prezzi. I medicinali non brevettati sono generalmente venduti da produttori di farmaci a basso costo a prezzi fissati dalle agenzie sanitarie nazionali o dalle associazioni di assicuratori, che spesso riducono anche i prezzi. I generici rappresentano circa il 70% di tutti i farmaci dispensati in Europa, molti dei quali per il trattamento di malattie gravi come infezioni o cancro, ma rappresentano solo il 29% dei costi dei farmaci della regione, secondo il gruppo di lobby.

L’impennata dei costi energetici rischia di minare una recente spinta per aumentare la produzione di medicinali in Europa e rendere la regione più autosufficiente dopo che la pandemia di Covid ha messo in luce una dipendenza dai fornitori all’estero e ha portato all’interruzione di alcune rotte di approvvigionamento. Le misure di lockdown in Cina e la guerra in Ucraina hanno peggiorato le cose per la logistica e le forniture di materie prime.

La carenza di offerta di farmaci, che a volte interrompe l’assistenza ai pazienti quando non sono disponibili fonti alternative, ha una storia decennale nel settore europeo dei farmaci generici senza brevetto, dove la pressione sui prezzi da parte dei sistemi sanitari a corto di liquidità consente solo ai fornitori più efficienti in termini di costi di sopravvivere.

Le infusioni standard per gli ospedali sono tra i farmaci più ad alta intensità energetica da produrre perché devono essere riscaldati e raffreddati per la sterilità. Lo stesso vale per il processo di fermentazione alla base degli antibiotici e degli ormoni terapeutici comunemente usati, ha affermato van den Hoven.

Stampa ha affermato che gli effetti degli alti costi dell’energia variano da spese di spedizione più elevate alle imprese di smaltimento che addebitano il 30% in più. Stampa ha rifiutato di nominare i farmaci che potrebbero essere interessati come parte di una revisione annuale di quest’anno, ma ha detto che ai clienti sarebbero stati concessi dai sei ai 12 mesi per trovare un nuovo fornitore se un prodotto fosse gradualmente eliminato.

Il Presidente dell’Associazione italiana dell’industria farmaceutica, Marcello Cattani, ha affermato che i costi dell’energia sono sette volte superiori rispetto all’anno scorso, mentre il dollaro USA, in cui vengono generalmente pagati gli ingredienti internazionali, è in crescita rispetto all’euro. “Il settore non può trasferire costi più elevati… I rischi di impatti negativi sulla produzione e sulla disponibilità dei medicinali sono molto elevati”, ha affermato.