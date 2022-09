Il “sorprendente” caso della 29enne scomparsa in Spagna: è stata trovata viva in alto mare

MeteoWeb

Si trovava in una spiaggia di Barcellona, è stata vista entrare in acqua alle 21 di domenica e poi è scomparsa fino alle 4 circa del mattino seguente, quando è stata avvistata dall’equipaggio di una nave mercantile, viva e in buone condizioni di salute a oltre 7 km di distanza, in alto mare, forse trascinata dalle correnti. La vicenda è stata riportata dai media locali, ed è stata definita “sorprendente” dagli esperti. La segnalazione della scomparsa della 29enne e il successivo ritrovamento sono stati riferiti dal servizio per le emergenze marittime spagnole, Salvamento Marítimo.

La donna si trovava sulla spiaggia di Sant Miquel: dopo la segnalazione della sua scomparsa, la polizia ha ritrovato sul posto il suo cane e alcuni suoi oggetti, secondo la giornalista Anna Punsatì. Circa 6/7 ore dopo, i membri dell’equipaggio della nave Medi Sidney, che si trovava vicino all’entrata del porto di Barcellona, hanno sentito le grida di una persona che chiedeva aiuto: la ragazza scomparsa.

Una volta tratta in salvo, la 29enne è stata trasportata in ospedale per accertamenti: gli esami hanno confermato le buone condizioni di salute e pochissimi segni di ipotermia, un fatto che ha lasciato perplessi medici ed esperti in operazioni di salvataggio marittimo consultati da El País, che hanno definito il caso come “eccezionale” o “sorprendente“.