Al CERN studenti alla ricerca dei legami tra l’arte e la scienza

MeteoWeb

Fino all’8 settembre, 12 studentesse e 11 studenti delle scuole secondarie di II grado di 8 città italiane (Genova, Maglie – Lecce, Milano, Monopoli – Bari, Napoli, Padova, Pontedera – Pisa, e Roma) saranno al CERN di Ginevra per partecipare a un Master su arte e scienza, premio per le squadre vincitrici dell’edizione 2020-2022 del progetto europeo Art&Science Across Italy. Progetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN in collaborazione con il CERN, che si pone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte e andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali.

Le opere artistiche di argomento scientifico realizzate dagli studenti in visita al CERN hanno vinto la terza edizione del progetto, gareggiando tra circa 1.200 opere, realizzate da oltre 6000 studenti provenienti da 10 regioni, che sono state esposte nelle rispettive città italiane durante la primavera 2022.

Il master sarà per gli studenti l’occasione di visitare le strutture del CERN, il più grande laboratorio di fisica delle alte energie al mondo, e scoprire gli esperimenti che qui vengono portati avanti. Parteciperanno a seminari, laboratori e giochi sugli intrecci tra l’arte, la scienza e i modi di raccontarla.

Il progetto

Art&Science Across Italy, progetto organizzato dall’INFN in collaborazione con il CERN per coinvolgere gli studenti nel mondo della scienza, è nato nel 2016 e ad oggi, durante tre edizioni, ha coinvolto oltre 10.000 studenti da tutta Italia provenienti da 12 Regioni italiane.

Il progetto ha durata biennale e prevede tre fasi: la prima è una fase formativa in cui sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori; la seconda fase prevede la realizzazione da parte di studenti e studentesse di opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici trattati nelle lezioni; infine, le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, evento conclusivo di ciascuna edizione.

Il progetto si avvale del supporto del MIUR – Ministero dell’Istruzione attraverso il progetto “Impara l’arte e mettila da parte” e di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital”.