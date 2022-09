Ciclone tropicale minaccia le Isole Canarie con forti venti e piogge record

MeteoWeb

Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti sussiste la possibilità dell’80% che si formi un ciclone tropicale tra le isole di Capo Verde e la costa africana nei prossimi giorni. Sebbene l’incertezza sulla sua traiettoria sia elevata, è probabile che si avvicinerà alle Isole Canarie tra sabato 24 settembre e lunedì 26.

“Con le attuali previsioni, è improbabile che il ciclone colpisca direttamente,” ha affermato il portavoce dell’Agenzia meteorologica statale (Aemet), Rubén del Campo. La principale conseguenza saranno piogge e rovesci persistenti, accompagnati da temporali, in tutto l’arcipelago. “Le fasce nuvolose che precedono questo ciclone tropicale possono portare a piogge abbondanti a partire da sabato e, soprattutto, domenica e lunedì,” ha precisato l’esperto.

È probabile che in questi giorni si accumulino più di 150 litri d’acqua per metro quadrato nelle isole occidentali e a Gran Canaria. “In 72 ore potrebbe piovere 10 o 15 volte la media normale per l’intero mese di settembre,” ha sottolineato l’Aemet in un avviso. “Potrebbero esserci venti molto forti nelle isole occidentali e sui rilievi nonché cattive condizioni del mare nella parte occidentale dell’arcipelago“.

Durante la giornata di sabato l’intensità delle precipitazioni sarà moderata, ma per domenica e lunedì è prevista forte o molto abbondante, soprattutto nelle isole occidentali. Se le attuali previsioni saranno rispettate, il “clou” di questo fenomeno sarà domenica, quando potrebbero accumularsi fino a 100 litri per metro quadrato, tranne che a Lanzarote e Fuerteventura.

Dato che non si prevede che la depressione tropicale attraversi le Isole Canarie, il vento non sarà un fattore avverso generalizzato da tenere in considerazione, sebbene siano probabili raffiche forti o molto forti da Sud/Ovest – una direzione insolita- nella zona centrale e alta le zone. Da domenica peggiorerà anche lo stato del mare, con onde di circa due metri nelle isole occidentali.

Secondo eltiempo.es, le piogge dureranno almeno fino a lunedì, poi inizieranno a placarsi nel corso della giornata, anche se al mattino potrebbero essere ancora forti, soprattutto nelle isole orientali. La stabilità tornerà nell’arcipelago martedì 27 settembre.