La Cina testa un nuovo potente motore per razzi per la Luna: genera il doppio della potenza del concorrente USA

Un istituto di ricerca spaziale di Pechino ha testato un nuovo motore per razzi che è due volte più potente del suo concorrente americano, nella corsa per portare il prossimo astronauta sulla Luna, secondo le autorità spaziali cinesi. Il test a terra è stato effettuato ieri, 5 settembre, con “successo completo“, ha affermato oggi la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Il motore sarà utilizzato per lanciare i razzi cinesi Long March 9, ancora in fase di sviluppo, e spingere gli astronauti in future missioni sulla Luna, ha affermato la CASC.

Il motore dello stadio superiore può generare una forza di 25 tonnellate, più del doppio della spinta prodotta dall’RL10, il motore di fabbricazione statunitense che dovrebbe riportare gli astronauti americani sulla Luna. I motori dello stadio superiore vengono utilizzati ad alta quota per generare ulteriore spinta per spingere un veicolo spaziale verso la sua destinazione.

La CASC ha affermato che è stato “il test più grande al mondo di motori a ciclo chiuso ad espansione“, segnando una “svolta” nello sviluppo di una tecnologia chiave per veicoli di lancio pesanti. I motori a ciclo chiuso ad espansione sono la fonte di energia più efficiente per i viaggi umani nello spazio. I motori possono trasformare una piccola quantità di idrogeno liquido in gas ad alta pressione utilizzando il calore di scarto. Il gas aziona le turbine per aumentare la pressione dell’idrogeno e dell’ossigeno nelle pompe del carburante. Il gas entra quindi nella parte superiore della camera di combustione per essere utilizzato come combustibile. Il ciclo, noto come espansione chiusa, è più efficiente del processo di combustione nei motori per razzi convenzionali perché non richiede al razzo di trasportare gas extra per alimentare le pompe.

Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo della tecnologia. I motori RL10 hanno azionato razzi dagli anni ’60. Anche la Russia e l’Europa hanno sviluppato motori con una spinta simile o maggiore. Ma aumentare la spinta di un motore a ciclo chiuso ad espansione è difficile, secondo Chu Baoxin, scienziato capo del progetto del motore presso il Beijing Aerospace Propulsion Institute.

Una missione complessa come un atterraggio lunare richiede l’accensione e lo spegnimento dei motori molte volte. Ogni volta il motore deve produrre una quantità sufficiente di calore in eccesso e passarlo all’idrogeno liquido, trasformarlo in gas e portare la pompa del carburante alla normale velocità di lavoro il prima possibile, secondo il team di Chu. Quando il motore è a pieno regime, la pressione dell’idrogeno vaporizzato può diventare estremamente alta e difficile da gestire. Più grande è il motore, più seri diventano questi problemi. Gli scienziati cinesi hanno affermato di aver trovato metodi per aumentare la spinta.

Cina e Stati Uniti sono in una nuova corsa verso la Luna. Il programma Artemis guidato dalla NASA, che comprende circa 20 Paesi membri, mira a far atterrare gli astronauti americani sul satellite entro il 2025. Per portare a termine il programma, la NASA ha costruito il razzo più potente di sempre, lo Space Launch System. La Cina, invece, ha collaborato con la Russia per costruire una stazione di ricerca internazionale sulla Luna e mira a inviare un astronauta sulla superficie lunare prima del 2030.