Cinghiali a spasso a Roma, una decina di esemplari davanti a Villa Carpegna

Nuovi avvistamenti di cinghiali nel quadrante Nord/Ovest di Roma: stamattina, una decina di esemplari sono stati segnalati davanti a Villa Carpegna in direzione di via Gregorio VII, nel quartiere romano Aurelio. L’episodio arriva a circa 2 settimane da quello che ha visto protagonista un altro gruppo di cinghiali: una dozzina hanno percorso via Baldo degli Ubaldi, in direzione piazza Irnerio.

Pochi giorni prima un altro gruppo è stato segnalato in Mattia Battistini, all’altezza dell’Isola Ecologica, nel quartiere Primavalle, mentre rovistava nella spazzatura.