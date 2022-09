Allarme cinghiali anche in Sardegna: fanno irruzione in casa privata | VIDEO

MeteoWeb

Un’allegra famigliola di cinghiali ha fatto irruzione nel giardino di una casa a Costa Paradiso, in Sardegna. Sull’isola i cinghiali sono diventati una minaccia.

Nel caso immortalato da un video, visibile cliccando sul link in calce all’articolo, una mamma con i suoi sei cuccioli sembra vogliano godere del prato di un giardino privato per rilassarsi. I cinghiali, a quanto pare, sono stabili nel villaggio. I cinghiali, nonostante la presenza di persone sul posto, non sembrano spaventati e restano tranquillamente sdraiati sull’erba in un prato tra le sedie, un tavolo e i presenti che li osservano e li filmano.

