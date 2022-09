Clima: perché i combustibili fossili sono la più verde delle fonti di energia

MeteoWeb

Il Dott. Indur Goklany, ex delegato degli Stati Uniti al Gruppo intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) e veterano di 35 anni del dibattito sul riscaldamento globale, afferma che i combustibili fossili sono le fonti di energia “più verdi“. E lo spiega in un articolo pubblicato di recente sul sito della CO₂ Coalition, un’organizzazione senza scopo di lucro statunitense, che intende educare i responsabili politici e il pubblico sull’importante contributo dell’anidride carbonica alle nostre vite e all’economia.

Goklany osserva che le emissioni di anidride carbonica dall’attività industriale e dai trasporti hanno aumentato la crescita delle piante e che i fertilizzanti e i pesticidi derivati dai combustibili fossili hanno aumentato i raccolti in modo che possa essere prodotto più cibo su meno terra.

“Contrariamente alle affermazioni dei sostenitori del Green New Deal e del Net Zero, i combustibili fossili sono i combustibili più verdi“, afferma Goklany, autore anche di diversi libri. “In primo luogo, l’uso di combustibili fossili emette CO₂, che è la fonte ultima dell’elemento costitutivo elementare, il carbonio, che si trova in tutta la vita basata sul carbonio, praticamente in tutta la vita sulla Terra”.

Inverdimento

Facendo riferimento a diversi studi, Goklany riferisce che fino al 50% delle aree vegetate globali è diventato più verde tra il 1982 e il 2009 e che il 70% dell’inverdimento è stato attribuito all’anidride carbonica emessa dalla combustione di combustibili fossili. Complessivamente, Goklany attribuisce l’87% dell’inverdimento ai combustibili fossili. Oltre alle emissioni di CO₂, la deposizione di azoto dai fertilizzanti derivati dai combustibili fossili e il modesto riscaldamento del clima rappresentano insieme un altro 17% dell’inverdimento, afferma.

Un ricercatore ha scoperto che l’area fogliare globale è aumentata di 5,4 milioni di chilometri quadrati tra il 2000 e il 2017, un’area equivalente alla foresta pluviale amazzonica. Un altro ha riportato che la copertura arborea globale è cresciuta di 2,24 milioni di chilometri quadrati dal 1982 al 2016 attraverso il rimboschimento di ex terreni agricoli resi in eccedenza dal miglioramento della produttività agricola.

Uso della terra

“L’uso delle tecnologie dei combustibili fossili ha consentito all’uomo di risparmiare il 20,4% della superficie terrestre globale (GLA) per il resto della natura”, ha affermato Goklany. “Ciò supera sia l’habitat attualmente perso a causa dei terreni coltivati (12,2% della GLA) sia l’area cumulativa globale attualmente riservata o identificata come aree di conservazione (stimata al 14,6% della GLA)“. In altre parole, la quantità di terra preservata dalla conversione all’agricoltura a causa degli aumenti di produttività legati ai combustibili fossili è del 25% più grande del continente nordamericano, ha affermato Goklany.

L’aumento della produttività agricola ha consentito ai terreni coltivati in molte aree di tornare alla foresta o ad altri usi non agricoli, ha aggiunto. Ad esempio, tra il 1990 e il 2020, le foreste negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale sono aumentate del 2,4% e del 10,1% nonostante aumenti della popolazione rispettivamente del 30% e dell’11%.

Energia

Per quanto riguarda la produzione di energia, per generare la stessa quantità di elettricità dei combustibili fossili, il solare avrebbe bisogno di più del triplo della terra; l’eolico cinque volte tanto e l’idroelettrico 25 volte tanto, evidenzia Goklany.

L’Agenzia internazionale per l’energia osserva che l’energia solare ed eolica in genere richiedono più metalli e minerali rispetto alle loro controparti alimentate a combustibili fossili. Un tipico veicolo elettrico, ad esempio, richiede un input di minerali 6 volte superiore a un’auto convenzionale. Una turbina eolica onshore richiede 9 volte più risorse minerarie di un impianto a gas naturale, mentre l’eolico offshore ne richiede 15 volte più del gas.

L’analisi di Goklany sottolinea che le politiche che forzano la sostituzione dei combustibili fossili con pannelli solari e turbine eoliche sono controproducenti, esacerbando alcuni degli stessi problemi attribuiti al riscaldamento globale. In particolare, aumenterebbero la fame nel mondo e ridurrebbero la biodiversità.

“Anche se una tale transizione energetica “migliorasse” il clima – cosa che non accadrà – i notevoli benefici dell’anidride carbonica per l’umanità e il resto della natura sono troppo grandi per rischiare di negarli. Inoltre, carbone e gas naturale sono di gran lunga più economici e affidabili come produttori di energia”, afferma Gregory Wrightstone, geologo e direttore esecutivo della CO₂ Coalition, a commento dell’articolo di Goklany.

Se una tecnologia deve essere favorita dai responsabili politici per la generazione di energia elettrica, Goklany suggerisce che probabilmente dovrebbe essere l’energia nucleare, in quanto più pulita. Anche in questo caso, i pianificatori farebbero bene a non mettere tutte le uova nello stesso paniere. La Francia, viene sottolineato, sta attualmente lavorando su problemi meccanici in più impianti nucleari nel bel mezzo di una carenza di energia che viene risolta in parte con i combustibili fossili. In ogni caso, dall’analisi di Goklany emerge come i combustibili fossili siano attualmente indispensabili per la produzione di fertilizzanti e pesticidi che sono fondamentali per produrre scorte alimentari adeguate a prezzi ragionevoli.