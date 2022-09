Clima, l’estate 2022 non batte il record del 2003: Agosto è stato il mese meno caldo della stagione

MeteoWeb

L’estate 2022 non è stata la più calda di sempre in Italia: come ripetutamente già evidenziato nelle scorse settimane su MeteoWeb, le profezie allarmistiche secondo cui stavamo vivendo l’estate in assoluto più calda della storia, erano soltanto fake news catastrofiste che esageravano l’entità del caldo reale. Che comunque c’è stato.

E’ stata un’estate calda, che si è verificata dopo una primavera fredda. In base ai dati ufficiali pubblicati oggi dall’ISAC-CNR, infatti, il trimestre estivo 2022 (1° giugno – 31 agosto) s’è concluso al 2° posto nella storia tra le estati più calde degli ultimi due secoli, dietro appunto al 2003. L’anomalia termica stagionale del trimestre in Italia è stata di +2,06°C rispetto alla norma storica del trentennio 1991-2020, un dato sensibilmente inferiore rispetto a quello del 2003 quando l’estate si concluse con +2,58°C, oltre mezzo grado più calda rispetto a quest’anno. L’estate più calda degli ultimi due secoli resta quindi quella del 2003, diciannove anni fa.

L’anomalia non è stata uniforme su tutto il territorio nazionale: ha fatto decisamente più caldo al Nord che al Sud, proprio come era accaduto nel 2003. E in alcuna area geografica l’estate 2002 è stata più calda di quella del 2003. Al Nord, infatti, abbiamo avuto un’anomalia stagionale di +2,32°C (nel 2003 era stata di +2,80°C); al Centro abbiamo avuto un’anomalia stagionale di +2,15°C (nel 2003 era stata di +2,66°C); al Sud abbiamo avuto un’anomalia stagionale più contenuta, di +1,89°C (nel 2003 era stata di +2,44°C).

Agosto, l’ultimo mese estivo, è stato il meno caldo di tutta la stagione. Se Giugno e Luglio erano stati entrambi soltanto secondi al 2003 per anomalie positive, Agosto è stato invece il 6° mese più caldo con un’anomalia nazionale di +1,03°C rispetto alla norma. Anche in questo caso, l’anomalia è stata più marcata al Nord, dove abbiamo avuto uno scarto mensile di +1,43°C (terzo Agosto più caldo), moderata al Centro con un’anomalia di +1,13°C rispetto alla norma (quinto Agosto più caldo), e molto più contenuta al Sud, dove con uno scarto di appena +0,78°C della norma è stato un Agosto quasi normale, addirittura il nono più caldo della norma (significa che per 8 volte ad Agosto al Sud ha fatto più caldo che quest’anno).

E’ stato inoltre un mese eccezionalmente piovoso, soprattutto al Sud, con surplus pluviometrici in alcuni casi del 300% soprattutto in Calabria.