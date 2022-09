Clima, la Cina esorta l’Europa: “intraprendete azioni decisive contro il cambiamento climatico”

MeteoWeb

L’Europa e gli altri paesi sviluppati devono intraprendere “azioni positive” per implementare gli obiettivi sui cambiamenti climatici poiché le incertezze geopolitiche minacciano di minare i loro sforzi. E’ quanto dichiarato dal principale inviato cinese per il clima alla sua controparte tedesca.

Xie Zhenhua, che guida i negoziati sul clima della Cina, ha detto all’inviata speciale tedesca per il clima Jennifer Morgan tramite collegamento video, che la governance globale del clima sta attualmente affrontando “molteplici sfide e incertezze“.

“Le politiche climatiche di alcuni paesi europei hanno mostrato un ‘ritorno indietro’, e si spera che questo sia solo un rimpiazzo temporaneo“, ha affermato, secondo un riassunto dell’incontro diffuso dal ministero dell’ambiente cinese. Mentre i paesi occidentali aumentano il consumo di carbone per compensare le interruzioni dell’approvvigionamento di gas causate dal conflitto in Ucraina, il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato questo mese che il proprio percorso di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio è rimasto fermo, “in contrasto con l’Unione europea “. “Le politiche climatiche di alcuni paesi europei hanno mostrato un ‘ritorno indietro’, e si spera che questo sia solo un rimpiazzo temporaneo“, ha affermato ancora.

L’Europa ha insistito sul fatto che l’aumento del consumo di carbone è solo una misura temporanea che non avrà alcun impatto a lungo termine sull’obiettivo dell’UE di ridurre le emissioni del 55% dal 1990 al 2030. La Cina, il più grande emettitore di carbonio al mondo, dovrebbe concentrarsi sulla questione del finanziamento ai colloqui globali sul clima di quest’anno, noti come COP27, che si svolgeranno a Sharm El-Sheikh in Egitto a novembre.

Xie ha detto a Morgan che “l’attuazione e l’azione” dovrebbero essere il tema principale dell’incontro e ha affermato di sperare che i paesi industrializzati mantengano rapidamente la loro promessa nell’ambito dell’accordo di Parigi di trasferire 100 miliardi di dollari all’anno in fondi per il clima ai paesi in via di sviluppo.