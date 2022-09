Clima: 2 settimane di neve in meno in montagna rispetto al 1982

MeteoWeb

Una ricerca di Eurac Research di Bolzano, pubblicata su Scientific Report, del gruppo Nature, conferma i risultati di uno studio precedente, rilevando che tra il 1982 e il 2020 il periodo di copertura nevosa nelle aree montane di tutto il mondo è diminuito in media di circa 15 giorni in un anno. Le Alpi sono in linea con la media: la riduzione oscilla tra i 10 e i 20 giorni.

Due anni fa un primo studio sulla copertura nevosa globale aveva rilevato come nel 78% delle aree di montagna, con variazioni significative, la neve fosse diminuita nei vent’anni precedenti. Per irrobustire le sue osservazioni, la stessa autrice ha esteso al 1982 l’inizio della raccolta dei dati, che coprono così un periodo di 38 anni, fino al 2020.

E’ emerso che sono in media 15 in meno i giorni in cui la neve rimane al suolo, con picchi di 20 o addirittura 30 giorni in meno nelle province occidentali del Canada.

“Purtroppo non ci sono smentite delle tendenze, ma solo conferme. Con poche eccezioni, i dati sia sulla estensione sia sulla durata della copertura nevosa sono in netta diminuzione,” ha spiegato Claudia Notarnicola, fisica, vicedirettrice dell’Istituto per l’osservazione della Terra di Eurac Research e unica autrice dello studio.