Clima: “i grandi piani per salvare il pianeta ignorano le sfide urgenti, rischio di caos globale”

“La maggior parte delle persone è sfinita dalla pandemia, dall’aumento dei prezzi di cibo ed energia e dall’inflazione generale. E sono preoccupate dal rischio recessione”. È quanto scrive in un articolo pubblicato su The Weekend Australian Bjorn Lomborg, Presidente del think tank Copenhagen Consensus Center e visiting fellow presso la Hoover Institution della Stanford University, in cui mette in evidenza come gli sforzi del mondo si stiano concentrando unicamente sul cambiamento climatico, tralasciando crisi ed emergenze più urgenti.

“Quasi un miliardo di persone rischiano la fame quest’anno, esacerbata dall’opposizione ai fertilizzanti prodotti con combustibili fossili. Più di un miliardo di studenti ha perso in media nove mesi di apprendimento a causa dei lockdown, che costerà alla loro generazione 1,6 trilioni di dollari ogni anno entro il 2040. Milioni nel mondo ricco moriranno inutilmente a causa di un cancro non diagnosticato e malattie cardiache ignorate durante il Covid, mentre altri milioni nel mondo povero moriranno inutilmente di malaria e tubercolosi, proprio come sempre. Se sei un ricco jetsetter preoccupato per il clima con un’assicurazione sanitaria privata e un lavoro sicuro dalla recessione, non devi preoccuparti della malaria, della recessione, dell’attesa per gli esami del cancro o dei tuoi figli che restano indietro quando le scuole chiuderanno di nuovo. Né questi sono i problemi che attireranno la tua attenzione”, scrive Lomborg.

“Risolvere i grandi problemi del mondo reale è complicato, il progresso è lento e non spettacolare. È molto più esaltante fare grandi promesse per salvare il mondo intero puntando alle emissioni zero o abbandonando i fertilizzanti sintetici”, continua l’esperto, sottolineando comunque come il cambiamento climatico sia un problema che merita attenzione. Ma “è anche selvaggiamente esagerato nei media, con ogni “evento” meteorologico trasformato in una catastrofe televisiva. L’anno scorso, i giornali traboccavano di storie di uragani devastanti. Eppure il 2021 ha registrato il minor numero di uragani a livello globale da quando i satelliti hanno iniziato a monitorare costantemente il mondo nel 1980. Centinaia di morti per ondate di caldo sono le notizie da giorni, come in Europa proprio ora, anche se i dati mostrano ovunque che molte più persone – 4,5 milioni nel mondo – muoiono per il freddo, spesso a causa della mancanza di riscaldamento aggravata dagli alti prezzi dell’energia”.

“I costi delle politiche per il clima e l’ambiente stanno rapidamente diventando insostenibili. Per decenni ci è stato detto che la fine dei combustibili fossili è a costo zero o addirittura vantaggiosa. Ora stiamo iniziando a vedere gli immensi costi economici e di sicurezza di tali promesse. La prima opposizione è arrivata in Francia con le proteste dei “gilet gialli”. I Paesi Bassi sono stati colpiti dalle proteste da quando il governo ha introdotto politiche che decimerebbero l’industria agricola in nome dell’ambiente. Le politiche minacciano la produzione del secondo esportatore alimentare mondiale proprio quando la fame nel mondo sta aumentando, ma il governo non è in grado di cambiare rotta perché gli ambientalisti hanno intrapreso azioni legali per bloccare le politiche. Va anche peggio in Sri Lanka. Incitato da attivisti d’élite e dal World Economic Forum a passare al biologico, il governo ha vietato i fertilizzanti sintetici nell’aprile dello scorso anno. Com’era prevedibile, la produzione alimentare è crollata e la valuta è andata in default. Le proteste su larga scala di cittadini affamati e insoddisfatti che hanno invaso il palazzo presidenziale hanno ora costretto le dimissioni del governo”, si legge ancora.

“Risolvere molti di questi problemi non è fantascienza. I ricchi dovrebbero smettere di rendere il cibo più costoso insistendo sul biologico. Dovrebbero smettere di rendere l’energia più costosa imponendo rinnovabili intermittenti. Invece, dovremmo aumentare la ricerca e lo sviluppo per fornire più cibo con un impatto ambientale inferiore. Dovremmo promuovere innovazioni nell’energia verde che potrebbero rendere economiche e fattibili drastiche riduzioni dell’anidride carbonica. E dovremmo includere le molte altre crisi urgenti che hanno soluzioni semplici ed efficaci, ad esempio per la tubercolosi”, evidenzia Lomborg.

“Sfortunatamente, l’élite sembra invece raddoppiare su clima e ambiente. I Paesi Bassi e lo Sri Lanka sono quindi solo avvertimenti di ciò che accadrà. Quella delle emissioni zero sarà la politica più costosa che il mondo abbia mai intrapreso. Il costo per pagare solo per le risorse rinnovabili e le infrastrutture supererà i 5 trilioni di dollari all’anno per i prossimi tre decenni, secondo McKinsey. Ciò equivale a più di un terzo del prelievo fiscale globale. Gli aumenti selvaggi dei prezzi dell’energia in Europa, sebbene in parte causati da politiche climatiche mal progettate, sono principalmente dovuti alla guerra della Russia. Ma il costo dell’energia potrebbe aumentare ancora di più, ogni anno e per tutti in tutto il mondo” con le politiche di emissioni zero. “Anche con le politiche attuali, Frans Timmermans, Vicepresidente dell’UE e sostenitore di lunga data dell’azione per il clima, ammette che molti milioni di europei potrebbero non essere in grado di riscaldare le proprie case questo inverno. Questo, conclude, potrebbe portare a “conflitti e lotte molto forti”. Ha ragione. Quando la gente ha freddo, fame ed è al verde, si ribella. Se l’élite continua a promuovere politiche costose che sono disconnesse dalle sfide urgenti che la maggior parte delle persone deve affrontare, dobbiamo prepararci a un caos globale molto più grande”, conclude Lomborg.