La colazione abbondante riduce la fame ma non influisce sulla perdita di peso

E’ convinzione comune quella secondo cui consumare la maggior parte delle calorie giornaliere al mattino ottimizzi la perdita di peso bruciando calorie in modo più efficiente e velocemente: secondo un nuovo studio, pubblicato su Cell Metabolism, se una persona mangia il suo pasto più abbondante all’inizio o alla fine della giornata, ciò non influisce sul modo in cui il suo corpo metabolizza le calorie. Tuttavia, le persone che hanno consumato il pasto più abbondante al mattino hanno riferito di sentirsi meno affamate nel corso della giornata, il che potrebbe favorire una più facile perdita di peso.

“Ci sono molti miti sugli orari in cui mangiamo e su come potrebbero influenzare il peso corporeo o la salute“, afferma l’autrice senior Alexandra Johnstone, ricercatrice presso il Rowett Institute, Università di Aberdeen, in Scozia. “Ciò è stato determinato in gran parte dal campo del ritmo circadiano. Ma noi nel campo della nutrizione ci siamo chiesti come ciò potesse essere possibile. Dove andrebbe l’energia? Abbiamo deciso di dare un’occhiata più da vicino a come l’ora del giorno interagisce con il metabolismo“.

In questo studio, i ricercatori hanno reclutato soggetti sani in sovrappeso o obesi per controllare la loro dieta e misurare il loro metabolismo per un determinato periodo di tempo: 16 uomini e 14 donne hanno completato lo studio. A ogni partecipante è stata assegnata in modo casuale una dieta mattutina o serale per quattro settimane. Le diete erano isocaloriche, con un equilibrio di 30% di proteine, 35% di carboidrati e 35% di grassi. Dopo un periodo di washout di una settimana in cui le calorie erano bilanciate durante il giorno, ogni partecipante è passato alla dieta opposta per quattro settimane. In questo modo, ogni partecipante ha agito come il proprio studio di controllo.

Nel complesso, i ricercatori hanno scoperto che il dispendio energetico e la perdita di peso totale erano gli stessi per le diete mattutine e serali. I soggetti hanno perso in media poco più di 3 kg durante ciascuno dei periodi di quattro settimane.

Gli endpoint secondari erano il controllo soggettivo dell’appetito, il controllo glicemico e la composizione corporea. “I partecipanti hanno riferito che il loro appetito era meglio controllato nei giorni in cui facevano una colazione più abbondante e che si sentivano sazi per tutto il resto della giornata“, afferma Johnstone. “Questo potrebbe essere abbastanza utile nell’ambiente del mondo reale, rispetto all’ambiente di ricerca in cui abbiamo lavorato“.

Una limitazione dello studio è che è stato condotto in condizioni “libere” piuttosto che in laboratorio. Inoltre, alcune misurazioni metaboliche erano disponibili solo dopo colazione e non dopo cena.

Johnstone osserva che questo tipo di esperimento potrebbe essere applicato allo studio del digiuno intermittente (chiamato anche alimentazione a tempo limitato), per aiutare a stabilire l’ora migliore della giornata per le persone che seguono questo tipo di dieta per consumare le calorie.

Il gruppo intende ampliare la propria ricerca su come l’ora del giorno influenzi il metabolismo conducendo studi simili a quello qui descritto su soggetti che lavorano a turni. È possibile che questi individui possano avere risposte metaboliche diverse a causa dell’interruzione dei loro ritmi circadiani. “Una cosa che è importante notare è che quando si tratta di tempismo e dieta, è probabile che non ci sarà una dieta adatta a tutti“, conclude Johnstone. “Comprendere ciò sarà il futuro degli studi sulla dieta, ma è qualcosa che è molto difficile da misurare“.