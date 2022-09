La Commissione Ue propone il price cap solo al gas russo

MeteoWeb

Sì al price cap al gas russo ma non alle importazioni generale di gas da parte dell’Ue. E’ questa una delle misure che la Commissione Ue, nel non paper (documento non ufficiale) finalizzato solo a tarda sera, ha proposto ai Paesi membri in vista del Consiglio Energia di venerdì 30 settembre.

Anche se il non paper è solo una base per la discussione “è evidente una certa insoddisfazione da parte dei 15 firmatari della lettera”, spiega una fonte diplomatica Ue, riferendosi alla lettera inviata alla Commissione Ue in cui 15 Paesi, Italia inclusa, chiedono l’introduzione di un price cap generalizzato a tutte le importazioni di gas. “La questione rimane aperta e sarà ovviamente con tutta probabilità oggetto di ampia discussione al Consiglio energia di venerdì”.

“Per far fronte a possibili interruzioni dell’approvvigionamento, si potrebbero rendere obbligatorie misure di solidarietà per garantire a tutti gli Stati membri l’accesso al gas necessario per servire i clienti protetti e le industrie critiche“, si legge nel documento non ufficiale. “Per alleviare l’impatto della crisi gli Stati membri possono applicare la regolamentazione dei prezzi al dettaglio e limitare i prezzi al dettaglio anche per il gas, se lo desiderano. per le famiglie che hanno bisogno di sostegno, comprese quelle vulnerabili“, si legge.