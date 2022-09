La Corea del Nord approva legge che consente attacchi nucleari preventivi

MeteoWeb

La Corea del Nord ha approvato una legge che le consente di effettuare un attacco nucleare preventivo: lo riportano oggi i media di Stato. “Se il sistema di comando e controllo della forza nucleare nazionale è in pericolo per un attacco da parte di forze ostili, viene in automatico effettuato un attacco nucleare immediatamente,” si leggerebbe nella la nuova legge nordcoreana secondo quanto riporta Afp, aggiungendo che la politica nucleare del Paese è “irreversibile“.

Con una nuova legge la Corea del Nord ha dichiarato il suo status di Paese dotato di armi nucleari. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha sottolineato che il Paese “non rinuncerà mai” alle armi nucleari e ha affermato che non ci possono essere negoziati sulla denuclearizzazione. “L’adozione di leggi e normative relative alla politica nazionale di forza nucleare è un evento straordinario dal momento che rappresenta la nostra dichiarazione di aver acquisito legalmente la deterrenza come mezzo di difesa nazionale,” ha proseguito Kim Jong-un. “Fin quando sulla Terra esisteranno le armi nucleari, l’imperialismo e le manovre anti-nordcoreane da parte degli Usa e dei loro seguaci non avrà mai fine la nostra strada verso il rafforzamento della nostra forza nucleare“.