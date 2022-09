Covid: l’AIFA autorizza il vaccino Pfizer aggiornato a Omicron 4 e 5

MeteoWeb

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’AIFA ha approvato il vaccino anti-Covid adattato contro le sottovarianti di Omicron 4 e 5. La Cts ha deciso di rendere disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, approvato dall’agenzia europea del farmaco EMA, come dose booster per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata.

La Cts ribadisce che “la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale”.

Secondo il parere della Cts, al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti dei diversi vaccini bivalenti disponibili (ceppo originario BA.1 e BA.4-5): tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il Covid. Anche il vaccino bivalente BA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario. In conclusione, entrambi i vaccini BA.1 e BA.4-5 possono essere raccomandati in via prioritaria come richiamo per tutti i soggetti di età maggiore di 60 anni o che presentano fattori di rischio, sostiene la Cts dell’AIFA.