Covid: in Cina approvato il primo vaccino inalabile al mondo

In Cina le autorità di regolamentazione dei farmaci hanno approvato il primo vaccino anti Covid-19 inalabile al mondo: è stato prodotto da CanSino Biologics, di Tianjin. La National Medical Products Administration ha dato il via libera all’uso del farmaco come booster per l’utilizzo di emergenza, secondo quanto spiegato dalla società in una dichiarazione alla borsa di Hong Kong.

Il vaccino senza ago, che può essere conservato e somministrato più facilmente rispetto ai sieri intramuscolari, verrà somministrato con un nebulizzatore, attraverso la bocca come un aerosol. Secondo l’azienda: “Può indurre efficacemente una protezione immunitaria completa dopo un solo ‘respiro’“.

Il vaccino di CanSino Biologics è il primo inalabile al mondo ad avere ottenuto un’approvazione da parte delle autorità sanitarie, anche se Stati Uniti, Canada e Cuba stanno sperimentando vaccini dello stesso tipo. Finora, la Cina aveva prodotto solo vaccini iniettabili, 8, e il gruppo Sinovac sarebbe vicino alla richiesta di approvazione per l’uso di emergenza di un nuovo vaccino specifico contro la variante Omicron.

La Cina rimane l’unica grande economia ad avere una politica molto restrittiva contro la diffusione del Covid-19, con gravi ripercussioni anche sull’economia. A oggi sono state somministrate oltre 3,4 miliardi di dosi di vaccino, ma sono circa 65 milioni le persone sottoposte a varie forme di restrizioni in diverse parti del Paese, come a Chengdu o Shenzhen.