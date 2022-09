Covid, Conte: “l’obbligo vaccinale è stato un errore”

MeteoWeb

“L’obbligo vaccinale è stato un errore, sbagliato introdurlo in quel modo lì, ha portato uno scarsissimo beneficio. Per la Dad dico basta a misure a spese dei nostri figli. Questo non vuol dire però liberi tutti“: è quanto ha affermato il leader M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, “andando a colpire il diritto sacrosanto al lavoro“, è stato “rotto un patto sociale, che la comunità nazionale non si merita“, ha proseguito l’ex premier.

Rispondendo ad una domanda sull’arrivo della stagione invernale, Conte ha sostenuto che “oggi siamo in una fase completamente nuova. Con i rigori invernali serve comunque precauzione ma non siamo” alla fase di emergenza pandemia quando già “ero contrario all’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni ma non volevo fare polemiche“.