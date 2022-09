Covid: l’EMA autorizza il nuovo vaccino Pfizer contro Omicron 4 e 5

MeteoWeb

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dato il via libera per l’autorizzazione del vaccino bivalente Comirnaty di Pfizer-BioNTech adattato alle sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 oltre al ceppo originale di SARS-CoV-2. Il vaccino, spiega l’Ema, è destinato all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno un ciclo primario di vaccinazione contro il Covid-19.

“Questa raccomandazione estenderà ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le persone dal Covid-19 mentre la pandemia continua e si prevedono nuove ondate di infezioni nella stagione fredda”, scrive l’Agenzia europea per i medicinali.