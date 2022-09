Covid, l’immunologo: “qualunque nuovo governo parte in vantaggio”

MeteoWeb

In riferimento alla gestione del Covid che verrà con il nuovo esecutivo “sarà importante fare meglio rispetto alla precedente politica della pandemia da Covid-19, ma non fare a tutti i costi diversamente“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata. “Il fatto che il prossimo governo abbia annunciato con comprensibile enfasi di voler cambiare approccio e modello di gestione sanitaria appartiene al gioco delle parti, non a una nuova visione scientifica dell’emergenza. Anzi siamo ormai fuori dall’emergenza, allorquando il gioco di fronte all’incognito era davvero difficile non solo in Italia“.

“Dunque, in attesa di conoscere nel dettaglio con quali metodologie diverse e più efficaci il nuovo ministro della Salute parlerà di Covid, siamo certi che questi tre anni siano serviti alla politica, non fosse altro per l’esperienza sul campo che abbiamo maturato tutti. Ecco perché qualunque nuovo governo, e dunque anche questo, sul punto dovrebbe partire con un discreto vantaggio,” ha concluso l’immunologo.