Covid, rabbia in Cina: 27 morti per un incidente con bus, era diretto verso una struttura per la quarantena

Rabbia e aspre polemiche in Cina sulla politica “Zero Covid“, dopo la morte di 27 persone in un incidente che ha coinvolto un bus con cui venivano trasportate in una struttura per la quarantena. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri nella provincia sudoccidentale di Guizhou: sul mezzo erano presenti in totale 47 persone, e le altre 20 risultano ferite. A Guizhou, ha evidenziato la CNN citando dati ufficiali, solo 2 persone sono morte a causa del COVID dall’inizio della pandemia, su 38 milioni di abitanti, e sabato nella provincia sono stati confermati in tutto 712 nuovi casi, circa il 70% del totale in tutto il Paese.

L’incidente è stato oggetto di critiche e discussioni sui social cinesi prima di scomparire improvvisamente dai primi trending topic, ha riportato il Guardian.

Le autorità di Guizhou hanno confermato che il mezzo “trasportava in quarantena persone legate all’epidemia” dal capoluogo Guiyang, in lockdown da inizio settembre. Non è chiaro se i passeggeri fossero pazienti Covid, contatti stretti di persone positive o semplicemente persone che vivevano in edifici in cui sono stati riscontrati casi di positività.