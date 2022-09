Covid, studio sulla fascia 5-11 anni: “vaccinazione meno efficace contro omicron”

MeteoWeb

“Vaccinazione meno efficace contro la variante omicron rispetto alla variante delta“: è uno dei risultati emersi da un recente studio (“Effects of Vaccination and Previous Infection on Omicron Infections in Children”) pubblicato sul New England Journal of Medicine.

“Il 29 ottobre 2021, la Food and Drug Administration ha autorizzato il vaccino BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) per l’uso di emergenza nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, sulla base di uno studio di immunobridging e di un piccolo studio di efficacia. Recenti studi caso-controllo hanno mostrato una modesta efficacia a breve termine del vaccino BNT162b2 in questa fascia di età durante la fase iniziale del periodo in cui la variante B.1.1.529 (micron) della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV -2) si stava diffondendo (da metà dicembre 2021 a metà febbraio 2022),” spiegano gli autori.

Tra gli 887.193 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni nello studio, 193.346 infezioni da SARS-CoV-2 si sono verificate tra l’11 marzo 2020 e il 3 giugno 2022; un totale di 309 bambini infetti sono stati ricoverati in ospedale e 7 sono deceduti. Un totale di 273.157 bambini avevano ricevuto almeno una dose del vaccino Pfizer–BioNTech tra il 1 novembre 2021 e il 3 giugno 2022.

Nell’immagine di seguito viene mostrata l’efficacia stimata del vaccino BNT162b2, “calcolata come riduzione percentuale del tasso di infezione. Due dosi del vaccino BNT162b2 si sono rivelate efficaci contro l’infezione da SARS-CoV-2, sebbene l’effetto del vaccino sia diminuito nel tempo. A un numero simile di giorni dopo la prima dose, l’efficacia era maggiore tra i bambini vaccinati a novembre 2021 rispetto a quelli vaccinati nei mesi successivi ( Figura 1Ae Tabella S2), risultati che indicano che la vaccinazione era meno efficace contro la variante omicron rispetto alla variante B.1.617.2 (delta). L’efficacia del solo vaccino era maggiore tra i bambini precedentemente infetti rispetto a quelli precedentemente non infetti. Tra i bambini precedentemente non infetti, l’efficacia del vaccino ha raggiunto il 63,2% a 4 settimane dopo la prima dose ed è diminuita al 15,5% a 16 settimane; tra i bambini precedentemente infetti, l’efficacia del vaccino ha raggiunto il 69,6% a 4 settimane dopo la prima dose ed è diminuita al 22,4% a 16 settimane“.

“L’immunità acquisita dall’infezione da SARS-CoV-2 era elevata, sebbene sia diminuita nel tempo. Tra i bambini non vaccinati, l’efficacia stimata dell’infezione da omicron contro la reinfezione con omicron era del 90,7% a 2 mesi e del 62,9% a 4 mesi (Figura 1C e Tabella S4). Tra i bambini vaccinati, l’efficacia stimata della sola infezione da omicron contro la reinfezione con omicron era del 94,3% a 2 mesi e del 79,4% a 4 mesi (Figura 1D),” evidenziano gli autori. “Tra i 273.157 bambini vaccinati sono stati registrati un totale di 15 ricoveri e nessun decesso noto (Tabella S1). Le stime dell’efficacia di due dosi di BNT162b2 e della precedente infezione da SARS-CoV-2 contro il ricovero correlato a Covid-19 erano superiori alle stime dell’efficacia contro l’infezione, ma le incertezze erano maggiori a causa di un numero inferiore di eventi (Figura 1E e 1F e Tabelle S5 e S6)“.

“Sia il vaccino BNT162b2 che la precedente infezione conferiscono una notevole immunità contro l’infezione da omicron e una protezione contro il ricovero e la morte. Il rapido declino della protezione contro l’infezione da omicron conferita dalla vaccinazione e da un’infezione precedente fornisce supporto per la vaccinazione di richiamo,” concludono i ricercatori.