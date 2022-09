Covid: l’Ue autorizza il nuovo vaccino Pfizer contro Omicron, riunione dell’AIFA in settimana

MeteoWeb

La Commissione Europea ha autorizzato il vaccino di Pfizer-BioNTech adattato alle varianti Omicron BA.4/BA.5. “Sappiamo che il Covid è ancora una minaccia. Questo è il motivo per cui abbiamo appena autorizzato il booster di BioNTech-Pfizer contro le attuali varianti in base alla raccomandazione dell’EMA. Questo ci aiuterà a essere più al sicuro questo autunno. La vaccinazione è ancora il modo migliore per proteggerci dal Covid-19“, ha commentato in un tweet il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA si riunirà “in settimana”, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, per discutere del nuovo vaccino bivalente anti-Covid di Pfizer-BioNTech.