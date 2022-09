Covid: 2 anni e mezzo dopo il paziente 1 partecipa ad “Ironman”

MeteoWeb

“Da tutta questa esperienza, dalla malattia, ho imparato a godermi molto di più quello che ho. È questo il messaggio che mi sento di dare alle persone: vivete la vita giorno per giorno, dedicatevi alle vostre passioni – che siano la famiglia, lo sport o il lavoro – non rimandate a domani quello che potete fare oggi“: sono le parole di Mattia Maestri, 40 anni, il “paziente 1” di Codogno, il primo italiano a cui è stato diagnosticato il Covid. In un’intervista a La Repubblica, Maestri parla della sua partecipazione ad Ironman 2022 – a Cervia (Ravenna), dal 15 al 18 settembre – “la più difficile gara di triathlon che esiste” alla quale si sta preparando da un anno: quasi 4 km di nuoto, oltre 180 km di bicicletta e una maratona completa (42,195 km di corsa). “Sono sempre stato appassionato di sport e da tanto tempo avevo il pallino di partecipare ad Ironman. È una gara che prevede un impegno non indifferente, è il tipo di triathlon più lungo e faticoso, non è uno scherzo. Ma dopo il Covid mi è venuta ancora più voglia di farlo. Di mettermi alla prova,” ha affermato Maestri.