Crollo della palazzina ad Amatrice, imputati tutti assolti

E’ stato assolto oggi dal giudice del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, l’ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale della Lega, Sergio Pirozzi, perché il fatto non sussiste nell’ambito del processo per il crollo (7 morti) di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti, in seguito al terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016. Assolti anche Ivo Carloni, Giovanni Conti, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. L’accusa era disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Il pm Lorenzo Francia aveva chiesto 6 anni di reclusione per l’ingegner Ivo Carloni, 5 anni per i due funzionari del Genio civile, Valerio Lucarelli e Giovanni Conti, l’assoluzione per Pirozzi e per il funzionario del Genio civile, Scacchi. Salvatore, invece, è stato prosciolto per intervenuto decesso dell’imputato.