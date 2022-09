Dal microscopico all’infinitamente grande, nasce un nuovo progetto: ‘Un mare di stelle’

MeteoWeb

Venerdì 9 settembre 2022 prende vita un nuovo progetto: “Un mare di stelle”. L’iniziativa è il frutto di una preziosa partnership che vede il progetto Percorsi nel Blu – ISA2 e l’Associazione Astrofili della Spezia impegnati nell’organizzazione della prima tappa di una performance scientifica che unisce ed integra, con un unico filo conduttore, le meraviglie delle unità fondamentali delle forme di vita marina a quelle della sfera celeste.

I promotori del progetto, la Dott.ssa Erika Mioni e il Dott. Luigi Sannino, confidano nelle potenzialità sociali e scientifiche che questo progetto potrà avere, coinvolgendo attivamente il pubblico alla scoperta dei principi fondamentali della Biologia marina, Botanica, Zoologia marina e dell’Astronomia, mediante le osservazioni macro, microscopiche e stereo-microscopiche degli organismi marini, unite a quelle telescopiche dei corpi celesti.

La mission si focalizza sull’importanza di poter creare occasioni-stimolo di Scienza partecipata e consapevole, che possano contribuire alla valorizzazione delle diverse realtà paesaggistiche e naturali della Spezia, Città di mare. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Lerici e vede la partecipazione dell’Associazione “Amici dell’Isola del Tino”, Club Alpino Italiano – CAI della Spezia, Protezione Civile – Life on the Sea, Stabilimento Balneare Venere 1 e del Lerici Sporting Club.

Per poter partecipare all’evento non serve alcuna prenotazione. Il ritrovo sarà alle 19.30 in spiaggia, davanti al bagno Venere 1, alla Venere Azzurra di Lerici. Le attività si svolgeranno dalla 20 alle 24.