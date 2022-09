Dehors: arriva la proroga dei tavolini all’aperto fino a fine anno

MeteoWeb

Proroga fino a fine anno della possibilità per bar e ristoranti di realizzare dehors e pedane all’aperto: è quanto prevede l’ultima bozza del decreto aiuti ter, che deve ancora essere pubblicato in Gazzetta.

Un nuovo articolo (“ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese”) rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri, estende al 31 dicembre, “salvo disdetta dell’interessato“, l’applicazione delle disposizioni decise nel 2020 per il Covid, che consentono la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.

Tirano così un sospiro di sollievo a bar e ristoranti, così come quanti, per un aperitivo o una pizza, hanno iniziato a preferire le pedane e gli spazi all’aperto, anche d’inverno, nonostante non sussistano più i presupposti dell’emergenza Covid.

Plauso dalle associazioni di categoria: per Fipe Confcommercio ciò “consentirà alle imprese di affrontare meglio un periodo che si preannuncia critico sia per l’aumento consistente dei costi, a partire da quelli dell’energia, che per l’atteso rallentamento dell’economia“.

Secondo il presidente di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri, “l’estensione è una misura fondamentale per fronteggiare la drammatica situazione che si trovano ad affrontare i pubblici esercizi in questo momento“, sottolinea il presidente Giancarlo Banchieri.