Diabete tipo 1: aiuto agli adolescenti dal sistema di somministrazione dell’insulina

Un sistema ibrido di somministrazione di insulina a circuito chiuso che riduce l’iperglicemia e la variazione del glucosio e può migliorare lo sviluppo cerebrale e la funzione cognitiva negli adolescenti con diabete di tipo 1, è riportato in uno studio pilota proof-of-concept in Nature Communications. I risultati si basano sui risultati di 42 adolescenti e sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare come il sistema possa aiutare la cura dei bambini con questa condizione.

Gestire i livelli di zucchero nel sangue nei bambini con diabete di tipo 1 può essere difficile e mentre il gold standard dell’assistenza clinica è mantenere livelli di glucosio vicino alla normalità, questo è difficile da ottenere nella pratica. Il diabete di tipo 1 è associato ad alterazioni della struttura e della funzione cerebrale nei bambini, tuttavia, l’entità di questo effetto non è ben compresa.

In uno studio pilota proof-of-concept, Allan Reiss e colleghi hanno confrontato l’uso di un sistema ibrido di somministrazione di insulina a circuito chiuso con la cura standard del diabete (un microinfusore a circuito aperto o dosi giornaliere multiple di insulina) per un periodo di 6 mesi in 42 adolescenti di età compresa tra 14 e 17 anni, a cui era stato diagnosticato il diabete di tipo 1 prima degli 8 anni. Gli adolescenti sono stati sottoposti a valutazioni cognitive e imaging cerebrale multimodale prima e dopo il periodo di studio.

Gli autori hanno scoperto che gli adolescenti che utilizzavano il sistema ibrido a circuito chiuso mostravano riduzioni dell’iperglicemia e della variazione del glucosio rispetto a quelli che utilizzavano gli altri trattamenti valutati. Indicano anche che questo è stato accompagnato da cambiamenti in alcune delle metriche della struttura e funzione del cervello misurate e guadagni nei punteggi del QI standardizzati. Sulla base di questi risultati, gli autori suggeriscono che il cervello degli adolescenti che hanno utilizzato il sistema ibrido a circuito chiuso si sia sviluppato lungo una traiettoria più neurotipica.

Gli autori sostengono che i loro risultati dimostrano l’importanza di un rigoroso controllo glicemico per tutta la vita di un bambino e che il sistema ibrido a circuito chiuso può aiutarlo. Tuttavia, avvertono che sono necessarie ulteriori ricerche sul sistema e sullo sviluppo del cervello degli adolescenti.