Difficile intervento del Soccorso Alpino Basilicata nel Parco Nazionale del Pollino

Duro intervento che ha visto impegnati i tecnici della delegazione Lucana del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata. Nella prima serata di sabato 24 settembre la stazione Monte Alpi veniva allertata dai Carabinieri che avevano ricevuto l’allarme per due alpinisti bloccati al termine della Via della Continuità sulla parete ovest di Monte Alpi.

Nella notte una prima squadra di tecnici si è recata sul posto ed è riuscita a raggiungere le coordinate fornite dai malcapitati che si sono rivelate però inesatte. Nell’incertezza delle condizioni meteo che avrebbero potuto o meno permettere all’elicottero dell’Aeronautica Militare di intervenire si è deciso di inviare una seconda squadra. Alle luci dell’alba la seconda squadra ha raggiunto la prima, a circa 350 metri di quota più in alto rispetto ai due alpinisti. Si è quindi iniziato ad allestire una serie di corde fisse nel tentativo di raggiungerli seguendo un altro itinerario.

Mentre la squadra era posizionata in parete a circa 150 metri una finestra di bel tempo ha permesso all’elicottero dell’Aeronautica Militare di sbarcare in parete il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’aereosoccorritore militare. Sinceratisi delle buone condizioni dei malcapitati – che erano solo infreddoliti per la notte passata all’addiaccio – l’intervento si è risolto con due verricellate con cui i due tecnici hanno evacuato i due alpinisti. Le squadre in parete dopo aver recuperato tutto il materiale hanno fatto rientro alla base in maniera autonoma.