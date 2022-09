Doppio arcobaleno su Buckingham Palace: “la regina si è riunita al principe Filippo” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Un segno che sarà sempre con noi”. Così è stato interpretato il doppio arcobaleno apparso ieri sopra Buckingham Palace, e in contemporanea sul Castello di Windsor, mentre la folla cantava l’inno nazionale dopo l’annuncio della morte della regina Elisabetta.

Già dal primo pomeriggio intorno al palazzo reale si era radunata una folla di cittadini, che era aumentata sempre di più con il passare delle ore. Coloro che erano presenti al momento dell’annuncio hanno così assistito all’apparizione di un doppio arcobaleno, apparso persino sul Victoria memorial, portando così alcuni a dire che il doppio arcobaleno altri non erano che la “Regina Elisabetta con il principe Filippo“.

La Regina, lo ricordiamo, è morta all’età di 96 anni ieri pomeriggio, al castello di Balmoral, in Scozia e la sua salma sarà condotta a Londra solo nei prossimi giorni, in attesa dei funerali che saranno celebrati dopo i 10 giorni di lutto previsti dal protocollo.

Alla vista dell’arcobaleno, sui social gli utenti si sono scatenati, postando diverse foto (alcune della quali sono visibili nella gallery scorrevole in alto), e ipotizzando che si trattasse di un segno: la Regina e il principe Filippo si erano riuniti dell’aldilà.

Ieri, lo ricordiamo, a Londra e in buona parte della Gran Bretagna, ha piovuto per diverse ore e solo in serata, poco dopo l’annuncio della morte di Sua Maestà, ha iniziato a smettere di piovere. L’arcobaleno, dunque, è stata la diretta conseguenza delle condizioni meteo che avevano imperversato sulla capitale inglese per tutta la giornata.